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РИА Новости

Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Александр КряжевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Александр Кряжев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Международная платежная система Visa намерена обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Как написала в пятницу газета "Коммерсант", Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут свернуть деятельность в России. Поправками, которые Госдума рассмотрит 23 июля, предлагается запретить российским "дочкам" международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут приостановлены, платежная система может быть исключена из реестра ЦБ.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
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"Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения", - заявили в платежной системе.
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Visa, Inc.Экономика
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