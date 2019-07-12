В Кремле прокомментировали идею не уничтожать санкционные продукты

"Нет. Речь идет об экспертной дискуссии. Здесь, безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления. И вот как администрировать это - вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертной дискуссии", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли в Кремле какое-либо мнение относительно позиции Гордеева.