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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею не уничтожать санкционные продукты

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею не уничтожать "санкционку", отметил, что санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления.
Ранее вице-премьер правительства России Алексей Гордеев заявил, что уничтожать продукты питания неправильно, необходимо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.
"Нет. Речь идет об экспертной дискуссии. Здесь, безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления. И вот как администрировать это - вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертной дискуссии", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли в Кремле какое-либо мнение относительно позиции Гордеева.
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
3 июля, 15:56
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Алексей ГордеевДмитрий ПесковРоссияЭкономика
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