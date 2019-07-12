В Кремле прокомментировали идею не уничтожать санкционные продукты

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею не уничтожать "санкционку", отметил, что санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления.
Ранее вице-премьер правительства России Алексей Гордеев заявил, что уничтожать продукты питания неправильно, необходимо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.
"Нет. Речь идет об экспертной дискуссии. Здесь, безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления. И вот как администрировать это - вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертной дискуссии", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли в Кремле какое-либо мнение относительно позиции Гордеева.