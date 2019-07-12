СБУ не разрешила Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины не дала депутату Верховной рады Надежде Савченко разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил в Служба безопасности Украины не дала депутату Верховной рады Надежде Савченко разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил в фейсбуке замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Савченко баллотируется в парламент по одномандатному избирательному округу в Донецкой области и собиралась поехать в Донбасс, чтобы проводить там агитацию. При этом голосование на неподконтрольной Киеву территории не планируется.

В 2016 году российский суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Пока она находилась под стражей в России, ее избрали депутатом Верховной рады, кроме того, как сообщалось, тогдашний президент Петр Порошенко предлагал ей стать членом правительства, а в 2015-м присвоил ей звание Героя Украины. В конце мая 2016-го президент России помиловал Савченко и она вернулась на родину. В то время она была очень популярна и заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.