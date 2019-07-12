Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В начале второй половины дня планирует провести традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что также в ближайшее время у Путина должен состояться международный телефонный разговор. О нем проинформируют позже, добавил Песков.