МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В начале второй половины дня планирует провести традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что также в ближайшее время у Путина должен состояться международный телефонный разговор. О нем проинформируют позже, добавил Песков.
"Сегодня день такой лаконичный, без крупных публичных событий и мероприятий, идет обычная рутинная работа", - пояснил пресс-секретарь президента.
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