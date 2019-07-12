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РИА Новости

Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подготовке телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что такие переговоры согласовываются оперативно, "была бы инициатива".
"Общение глав государств согласовывается весьма оперативно, была бы инициатива, с техническим согласованием никаких проблем", - сказал Песков журналистам.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
11 июля, 20:41
В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Путин и Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаПолитика
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Юрий Иванов
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Все предложения изложены в Минских соглашениях 2. Их просто необходимо выполнять укране. А Зеленский марионетка в определённых руках.
12 июля, 14:13
Ефимыч 66
1800001
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