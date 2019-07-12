Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подготовке телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что такие переговоры согласовываются оперативно, "была бы инициатива".
"Общение глав государств согласовывается весьма оперативно, была бы инициатива, с техническим согласованием никаких проблем", - сказал Песков журналистам.
11 июля, 20:41В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Путин и Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.