"Ъ" сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка, сообщает Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка, сообщает "Коммерсант"

Отмечается, что такое развитие событий возможно в случае принятия поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", которую Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении.

Инициатива направлена на поддержание беспрерывности карточных платежей в России. По данным издания, в случае ее принятия российским "дочкам" международных платежных систем (МПС) будет запрещено приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под международные санкции.

МПС должны будут приступить к выполнению новых правил в течение полугода после их введения, а затем приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. За невыполнение условий ЦБ может исключить компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.