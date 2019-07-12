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РИА Новости

"Ъ" сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Александр КряжевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка, сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что такое развитие событий возможно в случае принятия поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", которую Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении.
Инициатива направлена на поддержание беспрерывности карточных платежей в России. По данным издания, в случае ее принятия российским "дочкам" международных платежных систем (МПС) будет запрещено приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под международные санкции.
МПС должны будут приступить к выполнению новых правил в течение полугода после их введения, а затем приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. За невыполнение условий ЦБ может исключить компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.
Как отмечает "Коммерсантъ", российские дочки Visa и MasterCard не смогут выполнить новые правила, так как они не имеют права игнорировать распоряжения головного офиса.
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Visa, Inc.MasterCard, Inc.Экономика
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