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РИА Новости

Песков: поставки С-400 в Турцию начались в соответствии с договоренностями

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки С-400 в Турцию начались и осуществляются в соответствии с договоренностями сторон, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
"Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются", - сказал Песков журналистам.
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