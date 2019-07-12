Песков: поставки С-400 в Турцию начались в соответствии с договоренностями

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки С-400 в Турцию начались и осуществляются в соответствии с договоренностями сторон, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
"Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются", - сказал Песков журналистам.