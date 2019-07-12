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РИА Новости

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Телефонная беседа Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоялась накануне, длилась около двадцати минут, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", — добавил он.

Ранее сообщалось, что диалог инициировала украинская сторона. Обсуждались вопросы урегулирования в Донбассе, переговоры в "нормандском формате", а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
Песков также сказал, что "сам факт общения" в Кремле считают важным, но когда Путин и Зеленский созвонятся в следующий раз, неизвестно.
Подобные переговоры согласовываются оперативно, "была бы инициатива", добавил пресс-секретарь.
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Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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ВВладимир
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