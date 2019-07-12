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РИА Новости

Погибшие в Туве ехали на чабанскую стоянку

Вчера, 12:17
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© Фото : МЧС РФСпасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина "УАЗ"
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
© Фото : МЧС РФ
КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Погибшие на "уазике" направлялись в сторону чабанской стоянки, сообщили РИА Новости в экстренных службах Бай-Тайгинского района Тувы.
"Они ехали в сторону чабанской стоянки", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что брод, где произошла трагедия, традиционно используется местными жителями.
Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что погибшие могли направляться в Аржаан "Дустуг-Хем" ("Соленая речка"), что в 28 километрах от села Шуй. До источника добираются на джипах, а последние километры на лошадях, так как это труднодоступная местность.
По информации МВД республики, в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело.
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