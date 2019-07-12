Погибшие в Туве ехали на чабанскую стоянку

Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина "УАЗ"

© Фото : МЧС РФ Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина "УАЗ"

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Погибшие на "уазике" направлялись в сторону чабанской стоянки, сообщили РИА Новости в экстренных службах Бай-Тайгинского района Тувы.

"Они ехали в сторону чабанской стоянки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что брод, где произошла трагедия, традиционно используется местными жителями.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что погибшие могли направляться в Аржаан "Дустуг-Хем" ("Соленая речка"), что в 28 километрах от села Шуй. До источника добираются на джипах, а последние километры на лошадях, так как это труднодоступная местность.