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РИА Новости

В Кремле наблюдают за обсуждением санкций США против российского госдолга

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль внимательно наблюдает за обсуждением возможных санкций США относительно госдолга России, но обращают внимание, что проект закона еще должен пройти много стадий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, давайте не будем забегать вперед. Еще что-то должно произойти с этим законопроектом: он должен пройти по, скажем так, юридической лестнице необходимой, он должен быть подписан президентом США перед тем, как вступить в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов. Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о последствиях возможного введения санкций США на госдолг России и обсуждает ли это российское руководство.
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