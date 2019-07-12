В Кремле наблюдают за обсуждением санкций США против российского госдолга

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль внимательно наблюдает за обсуждением возможных санкций США относительно госдолга России, но обращают внимание, что проект закона еще должен пройти много стадий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во-первых, давайте не будем забегать вперед. Еще что-то должно произойти с этим законопроектом: он должен пройти по, скажем так, юридической лестнице необходимой, он должен быть подписан президентом США перед тем, как вступить в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов. Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о последствиях возможного введения санкций США на госдолг России и обсуждает ли это российское руководство.

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.