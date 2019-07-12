Психологи вылетели в район Тувы, где в машине утонули 10 человек

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Психологи вылетели на вертолете из Кызыла в Бай-Тайгинский район, где при пересечении реки затонул автомобиль "УАЗ", сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.

По информации МВД республики, в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечения реки Шуй вброд перевернулась машина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро - дети.

"Для оказания помощи в 15.00 по местному времени (11.00 мск) вылетели психологи", - сказал собеседник агентства.