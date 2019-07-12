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РИА Новости

Психологи вылетели в район Тувы, где в машине утонули 10 человек

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Психологи вылетели на вертолете из Кызыла в Бай-Тайгинский район, где при пересечении реки затонул автомобиль "УАЗ", сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.
По информации МВД республики, в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечения реки Шуй вброд перевернулась машина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро - дети.
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"Для оказания помощи в 15.00 по местному времени (11.00 мск) вылетели психологи", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту вертолета Ми-8 "Тува Авиа" также находятся семь спасателей, пять врачей и два следователя.
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МЧСМи-8МЧС РФУльяновский автомобильный заводРоссияТуваПроисшествия
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