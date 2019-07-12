В Таиланде задержали двух россиянок, сообщили СМИ

БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Две гражданки РФ были задержаны в последние дни правоохранительными органами Таиланда по разным обвинениям в курортном городе Паттайя, сообщает в пятницу таиландский новостной интернет-портал Две гражданки РФ были задержаны в последние дни правоохранительными органами Таиланда по разным обвинениям в курортном городе Паттайя, сообщает в пятницу таиландский новостной интернет-портал Nation.

О задержании обеих россиянок представители полиции заявили в пятницу на пресс-конференции в Бангкоке, сообщает издание.

Генерал-лейтенант полиции Сомпхонг Чиндуанг, исполняющий обязанности начальника главного управления иммиграционной полиции Таиланда, заявил журналистам, что в районе Бангламунг провинции Чонбури (на территории города Паттайя) была задержана россиянка Наталья Никифорова, оператор риэлтерского бизнеса, по обвинению в нелегальной работе по профессии, по которой в Таиланде запрещено работать гражданам иностранных государств, говорится в сообщении.

По словам генерала, россиянка не регистрировала свой бизнес и работала через подставное лицо таиландского гражданства, что по таиландскому законодательству является серьезным преступлением.

Ордер на арест Никифоровой был выдан полиции судом провинции Чонбури еще 29 июня 2016 года. Россиянка тогда выехала из Таиланда и затем вернулась в страну с новым паспортом на измененное имя, однако недавно, когда она возвращалась в Таиланд после очередного кратковременного выезда за границу, система опознания личности по радужным оболочкам глаз, установленная на паспортном контроле, опознала ее как лицо, находящееся в розыске, сообщил генерал.

Другой высокопоставленный полицейский, генерал-майор Атчайон Крайтхонг, начальник Третьего территориального управления иммиграционной полиции, сообщил журналистам на пресс-конференции о задержании российской гражданки Ксении Погосян по запросу российского национального Центрального бюро Интерпола. Задержание было проведено сотрудниками иммиграционной полиции Паттайи в сотрудничестве с посольством РФ в Таиланде, сказал генерал.

По словам полицейского, россиянка скрывалась в Таиланде, работая в экспортно-импортной фирме, с 2013 года, а в последние годы даже руководила этой фирмой.

В России Погосян обвиняют в невозврате кредита суммой более 10 миллионов рублей и попытке скрыться от кредиторов и правосудия, заявил генерал.