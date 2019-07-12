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РИА Новости

Новым десантным кораблям проекта 11711 увеличат вертолетную площадку

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Иван Грен"
Большой десантный корабль Иван Грен
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой десантный корабль "Иван Грен". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Вторая пара больших десантных кораблей проекта 11711 будет отличаться от первой увеличенной вертолетной площадкой и новой компоновкой вертолетного ангара, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, новые корабли проекта 11711 будут отличаться от первых двух кораблей серии.
"Мы перенесли надстройку, значительно увеличили вертолетную площадку, в ангаре разместили вертолеты не один за другим, а параллельно, чтобы избежать необходимости их выкатки, перешвартовки при различном использовании", - сказал Юхнин на Военно-морском салоне.
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При этом от отметил, что разработчики сохранили десантный трюм, носовое и кормовое высадочные устройства, межпалубную сходню и все общекорабельное оборудование. Без изменений осталось и вооружение: 630-миллиметровые пушки и спаренная пушка в носу. Поэтому разработчики не стали менять название проекта.
"Но как платформа такой корабль дает увеличенные возможности для наращивания и боевых возможностей корабля, и радиоэлектронного вооружения", - добавил Юхнин.
Большие десантные корабли (БДК) проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Это единственный в мире проект, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
Ранее сообщалось, что летом 2018 года российский флот пополнил пока единственный большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен". Второй корабль проекта "Петр Моргунов" сейчас проходит испытания на судостроительном заводе "Янтарь". Следующие два БДК "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" этого проекта заложили в апреле на этом же заводе.
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