В ОП не исключили увеличение фейковых вбросов, как о битве под Прохоровкой

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина во время круглого стола в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника Александра Гапоненко. 24 апреля 2018

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Общественной палате РФ не исключают возможности увеличения фейковых вбросов, как о битве под Прохоровкой, в 2020 году в связи с объявлением его Годом памяти и славы, сказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Следующий год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, мы не исключаем, что в следующем году вот такие фейковые вбросы увеличатся, их количество увеличится", - сообщила Сутормина на круглом столе на тему: "Сражение под Прохоровкой. Новое поле информационной войны с Россией?".

По ее словам, это целенаправленная антироссийская политика, которую сегодня проводят страны Запада, пытаясь ослабить и дестабилизировать ситуацию в России.

"Также мы считаем, что вот этот подобный информационный шум, вот эти вбросы, фейковые новости - попытка отвлечь внимание от собственных проблем, которые в этих странах существует и в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы", - поделилась глава комиссии.

Сутормина отметила, что статья о Прохоровке - это также попытка удержать однополярный миропорядок, который сегодня уже, по сути, уходит в прошлое, поскольку активно развивается Россия, Китай и другие страны БРИКС и ШОС.

"И, конечно, такие вбросы - это как одна из форм гибридной войны, и вот эти политические силы пытаются ослаблять нашу страну. Поэтому, конечно, вот это циничное заявление естественно кощунственное. То, что это делал журналист уже наводит на мысли, что идет особая такая работа", - добавила она.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.