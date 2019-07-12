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РИА Новости

В ОП не исключили увеличение фейковых вбросов, как о битве под Прохоровкой

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина во время круглого стола в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника Александра Гапоненко. 24 апреля 2018
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина во время круглого стола в ММПЦ МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника Александра Гапоненко. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Общественной палате РФ не исключают возможности увеличения фейковых вбросов, как о битве под Прохоровкой, в 2020 году в связи с объявлением его Годом памяти и славы, сказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"Следующий год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, мы не исключаем, что в следующем году вот такие фейковые вбросы увеличатся, их количество увеличится", - сообщила Сутормина на круглом столе на тему: "Сражение под Прохоровкой. Новое поле информационной войны с Россией?".
По ее словам, это целенаправленная антироссийская политика, которую сегодня проводят страны Запада, пытаясь ослабить и дестабилизировать ситуацию в России.
"Также мы считаем, что вот этот подобный информационный шум, вот эти вбросы, фейковые новости - попытка отвлечь внимание от собственных проблем, которые в этих странах существует и в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы", - поделилась глава комиссии.
Сутормина отметила, что статья о Прохоровке - это также попытка удержать однополярный миропорядок, который сегодня уже, по сути, уходит в прошлое, поскольку активно развивается Россия, Китай и другие страны БРИКС и ШОС.
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
10 июля, 21:54
Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой
"И, конечно, такие вбросы - это как одна из форм гибридной войны, и вот эти политические силы пытаются ослаблять нашу страну. Поэтому, конечно, вот это циничное заявление естественно кощунственное. То, что это делал журналист уже наводит на мысли, что идет особая такая работа", - добавила она.
Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.
Немецкий журналист в статье утверждает, что в бою под Прохоровкой участвовало 86 немецких боевых машин и 672 советских, за один день потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта, и заявляет, что советские танки столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для противника. Как сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, "всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия – более 500".
Советские танки Т-34 атакуют в районе Прохоровки. 12. июля 1943 г.
10 июля, 20:16
Немецкий историк нашел много неточностей в скандальной статье о Прохоровке
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Елена СуторминаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)РоссияВ мире
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