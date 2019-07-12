"Дальневосточную гостиную" для работы с инвесторами откроют на ВЭФ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) организует на Восточном экономическом форуме традиционную площадку для инвесторов и гостей форума "Дальневосточная гостиная", сообщили в пресс-службе агентства.

"Традиционно в рамках выставочного пространства форума инвесторам презентуются льготные режимы ТОР и Свободного порта Владивосток, инвестиционные проекты, рассказывается о мерах поддержки предпринимателей. Наше агентство сформирует экспозицию "Делай бизнес на Дальнем Востоке". На выставке будет организована "Дальневосточная гостиная" - биржа контактов для представителей регионов, федеральных министерств и ведомств, где коллеги смогут общаться, назначать встречи, подписывать соглашения. Ведь Восточный экономический форум – прекрасная возможность закрепить достигнутые договоренности, представить проекты и обсудить возможные идеи для развития бизнеса", - цитирует пресс-служба генерального директора АПИ Леонида Петухова.

Кроме того, агентство проведет сессии по развитию приоритетных отраслей Дальнего Востока.

"Это такие направления как медицина, нефтегазохимия, горнорудная отрасль, сельское хозяйство, аквакультура, рыбная отрасль, туризм, логистика и порты. Мы хотим подвести итоги того, что есть на Дальнем Востоке, а также обсудить перспективы развития по этим отраслям", - уточнил Петухов.