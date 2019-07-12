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РИА Новости

"Дальневосточную гостиную" для работы с инвесторами откроют на ВЭФ

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЭмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) организует на Восточном экономическом форуме традиционную площадку для инвесторов и гостей форума "Дальневосточная гостиная", сообщили в пресс-службе агентства.
"Традиционно в рамках выставочного пространства форума инвесторам презентуются льготные режимы ТОР и Свободного порта Владивосток, инвестиционные проекты, рассказывается о мерах поддержки предпринимателей. Наше агентство сформирует экспозицию "Делай бизнес на Дальнем Востоке". На выставке будет организована "Дальневосточная гостиная" - биржа контактов для представителей регионов, федеральных министерств и ведомств, где коллеги смогут общаться, назначать встречи, подписывать соглашения. Ведь Восточный экономический форум – прекрасная возможность закрепить достигнутые договоренности, представить проекты и обсудить возможные идеи для развития бизнеса", - цитирует пресс-служба генерального директора АПИ Леонида Петухова.
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Кроме того, агентство проведет сессии по развитию приоритетных отраслей Дальнего Востока.
"Это такие направления как медицина, нефтегазохимия, горнорудная отрасль, сельское хозяйство, аквакультура, рыбная отрасль, туризм, логистика и порты. Мы хотим подвести итоги того, что есть на Дальнем Востоке, а также обсудить перспективы развития по этим отраслям", - уточнил Петухов.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года.
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Леонид ПетуховВосточный экономический форумДальний ВостокВладивостокЭкономика
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