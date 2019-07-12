В Москве осудили боевиков ИГ*, совершивших теракт на "Сапсане" в 2017 году

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд вынес приговор членам "Исламского государства"*, которые летом 2017 года устроили аварию "Сапсана".

Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, семь террористов — это уроженцы Таджикистана Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов — получили от 15 до 21 года колонии.

© РИА Новости / ФСБ Кадр из видео задержания подозреваемых в подготовке теракта на поезде "Сапсан" в 2017 году © РИА Новости / ФСБ Кадр из видео задержания подозреваемых в подготовке теракта на поезде "Сапсан" в 2017 году

Осужденные 13 июля 2017 года установили на путях металлическую конструкцию, в которую врезался скоростной поезд, ехавший из Москвы.

Пять вагонов оказались повреждены, обошлось без жертв. В РЖД оценили ущерб в 55 миллионов рублей.

Перед заседанием подсудимые заявили о своей невиновности, но из материалов дела известно, что один из них полностью признал вину, еще один — частично. Остальные отвергли все обвинения.