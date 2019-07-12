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РИА Новости

В Москве осудили боевиков ИГ*, совершивших теракт на "Сапсане" в 2017 году

Вчера, 12:04
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд вынес приговор членам "Исламского государства"*, которые летом 2017 года устроили аварию "Сапсана".
Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, семь террористов — это уроженцы Таджикистана Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов — получили от 15 до 21 года колонии.
© РИА Новости / ФСБКадр из видео задержания подозреваемых в подготовке теракта на поезде "Сапсан" в 2017 году
Кадр из видео задержания подозреваемых в подготовке теракта на поезде Сапсан в 2017 году
© РИА Новости / ФСБ
Кадр из видео задержания подозреваемых в подготовке теракта на поезде "Сапсан" в 2017 году
Осужденные 13 июля 2017 года установили на путях металлическую конструкцию, в которую врезался скоростной поезд, ехавший из Москвы.
Пять вагонов оказались повреждены, обошлось без жертв. В РЖД оценили ущерб в 55 миллионов рублей.
Перед заседанием подсудимые заявили о своей невиновности, но из материалов дела известно, что один из них полностью признал вину, еще один — частично. Остальные отвергли все обвинения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
Жаль, расстрелы отменили. Спешащим к Аллаху нужно помочь ускорить встречу
12 июля, 12:54
jjjopa jopa
4800000
по 15 лет за теракт?! да это просто смешно! и выдайте их через год Таджикистану, а через два они будут снова в России планировать новый теракт
12 июля, 12:31
ddenan3
2000511
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