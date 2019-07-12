На выборы глав регионов выдвинулись 163 кандидата, сообщили в ЦИК

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Для участия в выборах высших должностных лиц субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, выдвинулись 163 кандидата, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания.

"Для участия в выборах глав регионов выдвинулось 163 кандидата. Из них 115 кандидатов от 31 политической партии и 48 кандидатов в порядке самовыдвижения", - сказал Булаев, добавив, что во всех регионах процесс выдвижения кандидатов уже завершен.