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РИА Новости

На выборы глав регионов выдвинулись 163 кандидата, сообщили в ЦИК

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Для участия в выборах высших должностных лиц субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, выдвинулись 163 кандидата, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания.
"Для участия в выборах глав регионов выдвинулось 163 кандидата. Из них 115 кандидатов от 31 политической партии и 48 кандидатов в порядке самовыдвижения", - сказал Булаев, добавив, что во всех регионах процесс выдвижения кандидатов уже завершен.
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко
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В ЦИК объяснили, когда выступления кандидатов не являются агитацией
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Николай БулаевЦИК РФГосдума РФРоссияПолитика
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