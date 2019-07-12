Премьеру фильма "Наследники 3" отменили из-за смерти Камерона Бойса

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Disney Channel отменил премьеру мюзикла "Наследники 3" из-за внезапной смерти Камерона Бойса, исполнившего в фильме одну из ролей, сообщает Entertainment Weekly.
"Мы рады возможности быть частью наследия Камерона Бойса, показывая его таланты на экранах, но мы отменяем премьерный показ фильма "Наследники 3" в Голливуде, намеченный на 22 июля, вместо этого студия Disney сделает пожертвование The Thirst Project (организация, которая занимается проблемой нехватки чистой воды - прим.ред), которой Бойс активно помогал", - говорится в официальном заявлении Disney Channel.
"Наследники" - фантастический телевизионный фильм в жанре мюзикла - рассказывает о приключениях подростков в фантазийном мире. Камерон Бойс сыграл Карлоса, сына Стервеллы де Виль, во всех трех частях франшизы.
Актер умер 7 июля во сне от припадка в возрасте 20 лет. "Наследники 3" стал его последней работой в кино.
7 июля, 10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ