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РИА Новости
Культура

Премьеру фильма "Наследники 3" отменили из-за смерти Камерона Бойса

Вчера, 12:40
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© Фото : Disney Channel 2019Кадр из трейлера Descendants 3
Кадр из трейлера Descendants 3
© Фото : Disney Channel 2019
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Disney Channel отменил премьеру мюзикла "Наследники 3" из-за внезапной смерти Камерона Бойса, исполнившего в фильме одну из ролей, сообщает Entertainment Weekly.
"Мы рады возможности быть частью наследия Камерона Бойса, показывая его таланты на экранах, но мы отменяем премьерный показ фильма "Наследники 3" в Голливуде, намеченный на 22 июля, вместо этого студия Disney сделает пожертвование The Thirst Project (организация, которая занимается проблемой нехватки чистой воды - прим.ред), которой Бойс активно помогал", - говорится в официальном заявлении Disney Channel.
"Наследники" - фантастический телевизионный фильм в жанре мюзикла - рассказывает о приключениях подростков в фантазийном мире. Камерон Бойс сыграл Карлоса, сына Стервеллы де Виль, во всех трех частях франшизы.
Актер умер 7 июля во сне от припадка в возрасте 20 лет. "Наследники 3" стал его последней работой в кино.
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
7 июля, 10:08
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
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КультураКино и сериалыНовости культурыDisney Channel (телеканал)
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