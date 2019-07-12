Премьеру фильма "Наследники 3" отменили из-за смерти Камерона Бойса

"Мы рады возможности быть частью наследия Камерона Бойса, показывая его таланты на экранах, но мы отменяем премьерный показ фильма "Наследники 3" в Голливуде, намеченный на 22 июля, вместо этого студия Disney сделает пожертвование The Thirst Project (организация, которая занимается проблемой нехватки чистой воды - прим.ред), которой Бойс активно помогал", - говорится в официальном заявлении Disney Channel.