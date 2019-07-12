Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T12:02Z
https://ria.ru/20190712/1556452862.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155234/37/1552343760_0:183:3170:1966_1036x0_80_0_0_f1c5a6c97f497bec2ba35bd38baabbbd.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Правительство Греции признало Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Вчера, 12:02
722
© РИА Новости / Марко Бельо / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо в Каракасе
© РИА Новости / Марко Бельо
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо в Каракасе. Архивное фото
АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости. Правительство Греции признало Хуано Гуаидо временным президентом Венесуэлы, сообщило министерство иностранных дел Греции.
"Правительство Греческой Республики, в соответствии с общей позицией Евросоюза, выраженной от имени 28 членов в заявлении Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, для того чтобы он объявил свободные, заслуживающие доверия и демократические президентские выборы",- говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.
резидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
4 июля, 21:42
Путин посоветовал Гуаидо "вернуться на грешную Землю"
Правительство Греции полностью поддерживает усилия, которые предпринимает Евросоюз, особенно в рамках Международной контактной группы по Венесуэле и через спецпредставителя ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиаса, и связанные с ними инициативы, такие как переговоры в Осло, с целью достижения мирного, политического и демократического урегулирования кризиса посредством переговоров "на благо народа Венесуэлы", говорится в заявлении.
К власти в Греции по итогам досрочных выборов 7 июля пришла консервативная партия "Новая демократия". Предыдущее правительство Алексиса Ципраса считало законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
7 июня, 22:47
Гуаидо опроверг данные об участии в новой встрече по Венесуэле в Норвегии
58001242
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеАлексис ЦипрасФедерика МогериниНиколас МадуроЕвросоюзМоскваРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ: жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии
РИА
Новости
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали о возможном ответе на санкции в отношении госдолга
Зенитные ракетные комплексы C-400
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
Лента
новостей
Парламент Украины отказался отменить новый избирательный кодекс
Министр обороны Ирана Амир Хатами выступает на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
В Иране назвали угрозы Израиля открытым нарушением устава ООН
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией "Бессмертный полк"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Дмитрий Ярош
Ярош призвал отомстить Италии
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Почти половина россиян относится к Грузии безразлично, показал опрос
Юрий Борисов
Борисов: российские тральщики проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
МИД пообещал выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали деятельность "Всемирного конгресса украинцев"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния