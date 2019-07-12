Правительство Греции признало Гуаидо временным президентом Венесуэлы

АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости. Правительство Греции признало Хуано Гуаидо временным президентом Венесуэлы, сообщило министерство иностранных дел Греции.

"Правительство Греческой Республики, в соответствии с общей позицией Евросоюза, выраженной от имени 28 членов в заявлении Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, для того чтобы он объявил свободные, заслуживающие доверия и демократические президентские выборы",- говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.

Правительство Греции полностью поддерживает усилия, которые предпринимает Евросоюз, особенно в рамках Международной контактной группы по Венесуэле и через спецпредставителя ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиаса, и связанные с ними инициативы, такие как переговоры в Осло, с целью достижения мирного, политического и демократического урегулирования кризиса посредством переговоров "на благо народа Венесуэлы", говорится в заявлении.

К власти в Греции по итогам досрочных выборов 7 июля пришла консервативная партия "Новая демократия". Предыдущее правительство Алексиса Ципраса считало законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.