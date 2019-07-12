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РИА Новости

Почти половина россиян относится к Грузии безразлично, показал опрос

Вчера, 11:58
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© Sputnik / Александр ИмедашвилиТуристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти половина россиян безразлично относится к Грузии, 37% - хорошо, при этом большинство (71%) считают, что хорошие отношения Москвы и Тбилиси одинаково важны для обеих стран, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Как показал опрос, почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии, 37% - хорошо, 7% затруднились ответить, и лишь 8% опрошенных плохо относятся к этому государству. Среди причин, почему россияне хорошо к Грузии, в частности, были названы - "гостеприимные, хорошие люди, к нам хорошо относятся" (9%) и "нравится Грузия, нет причин относиться плохо" (7%). Среди причин, по которым россияне плохо относятся к Грузии, назывались, в частности, плохое отношение этой страны к РФ и тот факт, также респонденты заявляли, что им не нравится это государство.
По данным ФОМ, 71% респондентов полагают, что хорошие отношения между Россией и Грузией в равной мере важны для обеих стран; 19% полагают, что хорошие отношения важнее для Грузии; 3% - для РФ, а 8% затруднились ответить на этот вопрос.
Более половины опрошенных (56%) считают, что через 5-10 лет отношения между двумя государствами будут хорошими, пессимистично настроены 7% россиян, а затруднились ответить 36%.
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 6-7 июля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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