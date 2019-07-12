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РИА Новости

В Крыму раскритиковали введение США санкций против российского госдолга

Вчера, 11:53
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. США еще будет стыдно за незаконные ограничения, налагаемые на Российскую Федерацию, и со временем придется на определенных условиях возмещать причиненный санкциями вред, заявила РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Эта поправка вводит по-настоящему серьезные санкции против российского государства, устанавливая, что ни один человек из США не может совершать новые покупки российского государственного долга, заявил один из авторов поправки конгрессмен-демократ Брэд Шерман. Данная версия документа еще не является окончательной. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.
"Нет никаких санкций в отношении России и быть не может. Есть незаконные ограничения, налагаемые на Российскую Федерацию определенными странами, которым рано или поздно будет за это стыдно, и что самое главное, придется на определенных условиях возмещать причиненный России вред", - сказала РИА Новости Ковитиди.
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Вчера, 10:57
Глава AmCham назвал поправки по санкциям против России "условными"
Она считает поведение всех политических сил в США предсказуемым в свете запланированных в следующем году президентских выборов.
"Изрядно потрепанная антироссийская карта угроз и вмешательств, несмотря на ее публичное опровержение в самих США, будет еще долго использоваться определенным американскими и европейскими представителями власти", - считает сенатор.
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Ольга КовитидиСовет Федерации РФКрымРоссияСШАВ мире
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