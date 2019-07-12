В Крыму раскритиковали введение США санкций против российского госдолга

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. США еще будет стыдно за незаконные ограничения, налагаемые на Российскую Федерацию, и со временем придется на определенных условиях возмещать причиненный санкциями вред, заявила РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Эта поправка вводит по-настоящему серьезные санкции против российского государства, устанавливая, что ни один человек из США не может совершать новые покупки российского государственного долга, заявил один из авторов поправки конгрессмен-демократ Брэд Шерман. Данная версия документа еще не является окончательной. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.