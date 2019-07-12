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РИА Новости

В Испании пять человек пострадали во время забега быков

Вчера, 11:48
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© AP Photo / Alvaro BarrientosУчастники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
МАДРИД, 12 июл - РИА Новости. Пять человек обратились в больницы после шестого забега быков в испанской Памплоне в рамках празднований Сан-Фермина, трое из них госпитализированы.
Один мужчина получил удар рогом быка в ногу, сообщает правительство Наварры.
Забег продлился две минуты 18 секунд.
До сих пор в больницах остаются четыре человека, пострадавшие во время предыдущих забегов, в том числе британский и американский туристы.
Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят сотни различных мероприятий. Самые знаменитые - энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут. С 1911 года погибли 16 человек, в последний раз летальный исход был в 2009 году.
Памплона и праздник в честь ее покровителя Сан-Фермина стали знаменитыми благодаря роману "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя, написанному в 1926 году.
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