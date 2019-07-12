Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

"По легенде учений, в 25 километрах от нашего побережья разведка обнаружила враждебное соединение десантных кораблей. Подразделения ствольной и самоходной артиллерии из состава объединенных сил подняли по тревоге. Совершив марш в определенный район, артиллеристы быстро провели развертывание и заняли позиции для нанесения огневого удара. Перед бойцами стояла задача: найти точные координаты кораблей противника в море и оперативно "доставить" снаряды к целям. Таким образом, надо было уничтожить первую волну морского десанта и исключить высадку его второго эшелона", - говорится в сообщении.