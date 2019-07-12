Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T11:41Z
https://ria.ru/20190712/1556451830.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155492/37/1554923704_0:99:2670:1601_1036x0_80_0_0_961617f36e03cad30455c510e35bc6ad.jpg
РИА Новости

В Иркутскую область доставят офисы Сбербанка для выплат пострадавшим

Вчера, 11:41
146
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкоматы Сбербанка в супермаркете.
Банкоматы Сбербанка в супермаркете.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет МЧС России в субботу доставит в Иркутскую область, пострадавшую от паводка, передвижные офисы Сбербанка для выплат гражданам, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Тринадцатого июля самолет МЧС России доставит в Иркутскую область передвижные офисы Сбербанка", - сообщили в ведомстве.
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
8 июля, 10:06
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Там отметили, что два передвижных пункта кассовых операций - офисы Сбербанка на колесах - будут доставлены в труднодоступные населенные пункты области "для обеспечения денежными выплатами пострадавших граждан".
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна, 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
Паводок в Иркутской области
11 июля, 12:46
Правительство выделит 2,3 миллиарда рублей пострадавшим в Иркутской области
000000
Обсудить 1
Паводок в Иркутской областиСбербанк РоссииПроисшествия
Рекомендуем
Вертолет МЧС РФ доставил гуманитарную помощь пострадавшим из зоны подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
В пострадавшую от паводка Иркутскую область доставили 300 тонн гумпомощи
РИА
Новости
Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Израильские солдаты у дороги в сектор Газа
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Лента
новостей
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Дмитрий Ярош
Ярош призвал отомстить Италии
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
В Минэкологии подтвердили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
В Москве ликвидировали открытое горение в РГАЛИ
Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов
СК возбудил дело против главы Нижнеудинского района в Приангарье
Улица поселения Бейт-Джинн
В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
Вид на Магадан
Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
Погибшие в Туве ехали на чабанскую стоянку
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния