В Иркутскую область доставят офисы Сбербанка для выплат пострадавшим

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет МЧС России в субботу доставит в Иркутскую область, пострадавшую от паводка, передвижные офисы Сбербанка для выплат гражданам, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Тринадцатого июля самолет МЧС России доставит в Иркутскую область передвижные офисы Сбербанка", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что два передвижных пункта кассовых операций - офисы Сбербанка на колесах - будут доставлены в труднодоступные населенные пункты области "для обеспечения денежными выплатами пострадавших граждан".

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.