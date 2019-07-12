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РИА Новости

Крымчане столкнулись с проблемами в работе AliExpress

Вчера, 11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Крымчане столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress, сообщил РИА Новости директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский.
"Проблемы с работой китайского интернет-магазина AliExpress в Крыму появились несколько недель назад. При заказе в интернет-магазине крымским пользователям приходят отказы. Связанно это с санкционным режимом или техническим сбоем - нам неизвестно", - сказал РИА Новости Зеленский.
При этом, по его словам, каких-либо жалоб со стороны предпринимателей в фонд на этот счет не поступало.
Симферополец Николай также подтвердил РИА Новости наличие трудностей с оформлением заказа в AliExpress.
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"Ситуация действительно неудобная, так как есть ограничения по оплате заказа. Пишет "ошибка". Теперь необходимо убирать любую информацию о Крыме, при этом можно оставлять индекс, так как отправка из Китая осуществляется именно по нему", - сказал Николай.
По его словам, сейчас для оформления заказа приходится указывать, к примеру, Краснодарский край, а вот улицу, дом, квартиру, индекс прописывать правильный, симферопольский.
"Куда придет точно посылка, я на сто процентов не уверен. В интернете пишут, что должны доставить согласно указанному индексу. Одним словом, сейчас нет возможности нормально заказывать товар", - сказал Николай.
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