Крымчане столкнулись с проблемами в работе AliExpress

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Крымчане столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress, сообщил РИА Новости директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский.

"Проблемы с работой китайского интернет-магазина AliExpress в Крыму появились несколько недель назад. При заказе в интернет-магазине крымским пользователям приходят отказы. Связанно это с санкционным режимом или техническим сбоем - нам неизвестно", - сказал РИА Новости Зеленский.

При этом, по его словам, каких-либо жалоб со стороны предпринимателей в фонд на этот счет не поступало.

Симферополец Николай также подтвердил РИА Новости наличие трудностей с оформлением заказа в AliExpress.

"Ситуация действительно неудобная, так как есть ограничения по оплате заказа. Пишет "ошибка". Теперь необходимо убирать любую информацию о Крыме, при этом можно оставлять индекс, так как отправка из Китая осуществляется именно по нему", - сказал Николай.

По его словам, сейчас для оформления заказа приходится указывать, к примеру, Краснодарский край, а вот улицу, дом, квартиру, индекс прописывать правильный, симферопольский.