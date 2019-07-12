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РИА Новости

Депутат Лысаков назвал идею продлить скидки по штрафам ГИБДД популистской

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Предложение увеличить срок для оплаты водителями штрафов за нарушение ПДД со скидкой - популистское, действующая норма стимулирует людей самостоятельно отслеживать нарушения и закладывает основы для отказа от бумажного документооборота, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий срок, в который разрешается погашать штрафы за нарушение ПДД с 50%-ой скидкой, увеличить с 20 до 30 дней. Авторы полагают, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе.
"Это абсолютно популистское предложение. Никакого отношения (предложение) не имеет к данной теме по одной простой причине - мы в текст закона специально включили условия, необходимые для проведения досрочной оплаты штрафа", - сказал Лысаков РИА Новости.
"Если ты хочешь заплатить в обычном порядке 100% штрафа, жди почтового отправления, пожалуйста, получай письмо заказное. У тебя аж есть 70 дней для оплаты. На 71-й день ты станешь должником. Но если ты хочешь экономить деньги, тогда затрать минимальный труд: подпишись на соответствующие системы информирования. Это сайт госуслуг, коммерческие сайты", - пояснил депутат.
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По его словам, в идею о скидке на штрафы вкладывалась не только экономия на расходах судебных приставов и судебных органов, но и постепенный отказ от бумажного документооборота.
"Если ты хочешь сэкономить собственные деньги и оплатить 50% штрафа, то тебе даётся 20-дневный срок с момента вынесения постановления. Подпишись на сервис. Если у тебя есть автомобиль, то у тебя есть и телефон, и электронная почта. Мне сложно представить водителя, у которого нет телефона или электронной почты. Это нонсенс абсолютный", - сказал Лысаков.
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Вячеслав ЛысаковГИБДД МВД РФОбщество
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