Мосгоризбирком заявил о нарушении в сборе подписей кандидата Янкаускаса

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас в ходе сбора подписей избирателей нарушил законодательство, начав сбор подписей до официальной даты оплаты изготовления подписных листов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгоризбиркома.

"В ходе проверки подписных листов кандидата Константина Янкаускаса, заявившего о выдвижении по 31 избирательному округу, рабочая группа окружной избирательной комиссии установила, что часть подписей избирателей собрана с нарушением действующего законодательства", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, судя по представленным финансовым документам, листы, на которых собирались подписи, заполнены до официальной даты оплаты изготовления листов из фонда кандидата. По закону – подписи, собранные до оплаты изготовления подписных листов, являются недействительными.

В избиркоме отметили, что, по словам Янкаускаса, изготовление подписных листов он оплатил по безналичному расчету своевременно, однако по факту, отраженному в документах, такое перечисление с его счета состоялось только 27 июня. Оплатить изготовление подписных листов следует до начала сбора подписей, делать это надо сразу после выдвижения. Янкаускас выдвинулся в первый день, 6 июня, сразу начал собирать подписи. Закончилось выдвижение кандидатов 5 июля.

В пресс-службе рассказали, что в распоряжении комиссии есть как представленные лично кандидатом 6 июля документы, так и видеозапись происходящего, полностью опровергающие слова Янкаускаса.

Также 6 июля прием документов кандидата происходил в присутствии сотрудников полиции, предоставленных Янкаускасу по его просьбе. Все действия с документами были проведены с тщательным соблюдением всех норм законодательства.

"После обнаружения нарушения Янкаускас обвинил в "подмене документов" членов ОИК и потребовал от председателя комиссии поменять платежные документы, ранее предоставленные в комиссию им самим, на новые. Получив отказ в своей незаконной просьбе о негласной замене квитанции, кандидат Янкаускас обвинил в подмене документа членов ОИК. Фактически Янкаускас требует от членов комиссии совершить преступление, характеризуемое как подлог", - рассказали в пресс-службе.

Мосгоризбирком отмечает, что попытки давления на членов избирательной комиссии и медийная манипуляция фактами с целью скрыть ранее допущенные нарушения содержат признаки ряда нарушений законодательства.

"Проверка документов и подписей, представленных кандидатом, продолжается, по результатам ОИК будет вынесено соответствующее решение", - добавили в пресс-службе.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут также отметил, что всем кандидатам окружные комиссии в соответствии с законом выдали письменные подтверждения в приеме документов.

"Если Янкаускас или любой другой кандидат захотят заявить о подмене документов, якобы совершённом после их сдачи в ОИК, пусть приходит в Мосгоризбирком и представляет копию этого, якобы подменённого документа с отметкой о приеме окружной комиссией", - сказал Реут.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.