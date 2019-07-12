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РИА Новости

Поставленные в Турцию С-400 будут введены в эксплуатацию после сборки

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Поставленные в Турцию российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию после их сборки, сообщил секретариат оборонной промышленности страны.
Ранее в пятницу Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну.
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 11:50
"Парадокс современности". Начались поставки С-400 в ТурциюРоссия начала поставки С-400 в Турцию. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок, Анкара не поддалась на шантаж США и сделала шаг вперед в области своей обороноспособности.
"Первый этап поставок ЗРК С-400 в рамках соглашения, подписанного между секретариатом оборонной промышленности и Рособоронэкспортом, начался сегодня, прибыл первый самолет. Доставка оставшихся компонентов будет продолжена в ближайшие дни. После того как системы ПВО будут собраны, они будут использоваться в формате, принятом соответствующими ведомствами", - говорится в сообщении турецкого оборонпрома.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил Чавушоглу.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
11 июля, 08:00
Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию
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С-400 «Триумф»ОборонпромТурцияВ мире
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