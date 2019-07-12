Поставленные в Турцию С-400 будут введены в эксплуатацию после сборки

АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Поставленные в Турцию российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию после их сборки, сообщил секретариат оборонной промышленности страны.

Ранее в пятницу Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну.

"Первый этап поставок ЗРК С-400 в рамках соглашения, подписанного между секретариатом оборонной промышленности и Рособоронэкспортом, начался сегодня, прибыл первый самолет. Доставка оставшихся компонентов будет продолжена в ближайшие дни. После того как системы ПВО будут собраны, они будут использоваться в формате, принятом соответствующими ведомствами", - говорится в сообщении турецкого оборонпрома.