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РИА Новости

Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца после операции

Вчера, 11:34
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© Фото : с официального сайта исполнителяЮрий Шатунов
Юрий Шатунов
© Фото : с официального сайта исполнителя
Юрий Шатунов . Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову предстоит еще одна операция, рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.
На прошлой неделе Разин сообщил, что Шатунов находится в одной из столичных клиник, где ему сделали операцию из-за воспаления гайморовой пазухи.
По словам продюсера, певец останется в больнице до конца следующей недели.
"Состояние стабильное. Врачи боялись, что жидкость попадет в мозг, — этого не случилось, отек спадает. Но он долгое время был на антибиотиках, протянул время, на следующей неделе будет еще операция. Ему будут чистить пазухи", — сказал Разин.
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Андрей РазинЛасковый майОбщество
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