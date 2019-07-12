Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца после операции

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову предстоит еще одна операция, рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.
На прошлой неделе Разин сообщил, что Шатунов находится в одной из столичных клиник, где ему сделали операцию из-за воспаления гайморовой пазухи.
По словам продюсера, певец останется в больнице до конца следующей недели.
"Состояние стабильное. Врачи боялись, что жидкость попадет в мозг, — этого не случилось, отек спадает. Но он долгое время был на антибиотиках, протянул время, на следующей неделе будет еще операция. Ему будут чистить пазухи", — сказал Разин.