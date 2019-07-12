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РИА Новости

В пострадавшую от паводка Иркутскую область доставили 300 тонн гумпомощи

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ доставил гуманитарную помощь пострадавшим из зоны подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
Вертолет МЧС РФ доставил гуманитарную помощь пострадавшим из зоны подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи доставлено в Иркутскую область, пострадавшую от паводка, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве указали, что силами МЧС России продолжается переброска гуманитарной помощи из разных уголков страны.
"Более 9 тонн гумпомощи на днях было доставлено из Забайкальского края. В составе груза все самое необходимое - бутилированная питьевая вода, дезинфицирующие средства, матрасы, спальные принадлежности, кухонная утварь, предметы первой необходимости, игрушки для детей", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что гуманитарная помощь, поступающая в регион, незамедлительно сортируется и выдается, как непосредственно в пунктах сбора и выдачи, так и отгружается для последующей доставки в населенные пункты по заявкам глав муниципальных образований и жителей.
"Всего в Иркутскую область из разных регионов России поступило более 300 тонн гуманитарной помощи", - добавили в МЧС.
В ведомстве добавили, что грузы доставляются в основном авиацией и автомобилями, ежедневно спасатели и добровольцы доставляют в отдаленные и труднодоступные населенные пункты продукты питания, медикаменты, питьевую воду и другие предметы первой необходимости.
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"В настоящий момент доставлены и выданы пострадавшему населению 129 тонн бутилированной воды (за сутки - 9), 119 тонн продуктов питания (за сутки - 10), 70 тонн одежды, обуви и постельных принадлежностей (за сутки - 5), 49,6 тысячи единиц средств гигиены (за сутки - 3,6), и 28,3 тысячи единиц хозяйственных средств и предметов быта (за сутки - 0,6)", - уточнили в МЧС.
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
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