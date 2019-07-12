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РИА Новости

В Совфеде рассказали о возможном ответе на санкции в отношении госдолга

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия ответит зеркально на американские санкции в отношении госдолга РФ, если они будут приняты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Это не окончательная версия документа, поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.
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"Это ещё не окончательное решение, поправка к американскому бюджету ещё не принята, предстоит процесс согласования. Но если такое решение в отношении госдолга РФ будет принято, думаю, Россия примет ответные зеркальные меры", - сказал Джабаров.
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Санкции в отношении РоссииРоссияСШАВ мире
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