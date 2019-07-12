В Совфеде рассказали о возможном ответе на санкции в отношении госдолга

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия ответит зеркально на американские санкции в отношении госдолга РФ, если они будут приняты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Это не окончательная версия документа, поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.