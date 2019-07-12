АТОР: в Египте начнут "чипировать" сотрудников отелей

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Туристические власти Египта намерены повысить безопасность пребывания туристов в отелях страны за счет создания электронной базы данных всех сотрудников гостиничного сектора страны, где будут содержаться их персональные данные, с обязательной выдачей специальных пластиковых карт с чипом, на котором будет записана вся необходимая информация, включающая проступки и поощрения, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Египте в рамках предстоящего введения новых отельных стандартов решили навести порядок и с кадрами в гостиничной сфере. Туристические власти страны анонсировали создание электронной базы данных всех сотрудников гостиничного сектора: в этом реестре будут содержаться их персональные данные, образование, квалификация, отзывы с места предыдущей деятельности, проступки и поощрения. На предмет мошеннических и иных противоправных действий персонал проверит полиция", - поясняют в ассоциации.

Реестр гостиничного персонала будет общим для пользования Минтуризма, Федерации туристических палат и туристической полиции Египта. По замыслу Федерации, которая выступила инициатором этого проекта, таким образом отели смогут отказать в вакансии недобросовестным сотрудникам или людям с минимальным опытом работы.

"По мнению египетских экспертов, подобная мера сможет гарантировать более безопасное пребывание туристов и повысит уровень сервиса в отелях", - прокомментировали ситуацию в АТОР.

"По информации Федерации туристических палат АРЕ, постепенно "оцифрованы" будут все нынешние работники отельной сферы: им выдадут специальные пластиковые карты с чипом, на котором будет записана их персональная информация. Впоследствии без таких персональных чиповых карт гостиницам запретят брать на работу людей. Кроме того, чтобы начать работу в гостинице, человеку придется создавать свой "электронный профиль" в полиции", - уточнили в ассоциации.