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РИА Новости
Туризм

АТОР: в Египте начнут "чипировать" сотрудников отелей

Вчера, 11:42
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Туристические власти Египта намерены повысить безопасность пребывания туристов в отелях страны за счет создания электронной базы данных всех сотрудников гостиничного сектора страны, где будут содержаться их персональные данные, с обязательной выдачей специальных пластиковых карт с чипом, на котором будет записана вся необходимая информация, включающая проступки и поощрения, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В Египте в рамках предстоящего введения новых отельных стандартов решили навести порядок и с кадрами в гостиничной сфере. Туристические власти страны анонсировали создание электронной базы данных всех сотрудников гостиничного сектора: в этом реестре будут содержаться их персональные данные, образование, квалификация, отзывы с места предыдущей деятельности, проступки и поощрения. На предмет мошеннических и иных противоправных действий персонал проверит полиция", - поясняют в ассоциации.
Реестр гостиничного персонала будет общим для пользования Минтуризма, Федерации туристических палат и туристической полиции Египта. По замыслу Федерации, которая выступила инициатором этого проекта, таким образом отели смогут отказать в вакансии недобросовестным сотрудникам или людям с минимальным опытом работы.
"По мнению египетских экспертов, подобная мера сможет гарантировать более безопасное пребывание туристов и повысит уровень сервиса в отелях", - прокомментировали ситуацию в АТОР.
"По информации Федерации туристических палат АРЕ, постепенно "оцифрованы" будут все нынешние работники отельной сферы: им выдадут специальные пластиковые карты с чипом, на котором будет записана их персональная информация. Впоследствии без таких персональных чиповых карт гостиницам запретят брать на работу людей. Кроме того, чтобы начать работу в гостинице, человеку придется создавать свой "электронный профиль" в полиции", - уточнили в ассоциации.
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При этом российские эксперты отмечают, что пока нет понимания, распространяется ли карта на иностранных работников или она касается только граждан Египта, напоминая, что в египетских отелях достаточно иностранцев, занятых в анимации или хостес.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЕгипет
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