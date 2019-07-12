В ЦИК за время избирательной кампании поступило почти 350 обращений

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В ЦИК РФ в ходе избирательной кампании поступило 347 обращений, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Он озвучил, что из поступивших в ЦИК в ходе этой кампании 347 обращений 192 пришлись на Санкт-Петербург.

Также на заседании было отмечено, что с 17 июня по 11 июля на горячую линию ЦИК РФ поступило 84 обращения, 63 из которых - из Санкт-Петербурга, а 7 - из Москвы.