Минобороны в этом году получит серийную партию новых крылатых авиаракет

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минобороны РФ в этом году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования, заявил генеральный директор "Дубненского машиностроительного завода" имени Н.П. Федорова" Егор Соловьев.

"Да, это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает Министерство обороны. Причем это не отдельные наработки и элементы, а полноценная серийная продукция, выпускаемая достаточно большими объемами. Это наше будущее на несколько лет", - сказал Соловьев в интервью газете "Встреча", не уточнив, о каком изделии идет речь.

Кроме того, по словам гендиректора, завод производит отдельные элементы авиационного оборудования для компании "Сухой", "Миг", выполняет определенные работы для серийных самолетов, это связано с элементами радиоэлектронной борьбы, с дозаправкой в воздухе и пр.