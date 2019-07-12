Минобороны в этом году получит серийную партию новых крылатых авиаракет

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минобороны РФ в этом году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования, заявил генеральный директор "Дубненского машиностроительного завода" имени Н.П. Федорова" Егор Соловьев.
"Да, это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает Министерство обороны. Причем это не отдельные наработки и элементы, а полноценная серийная продукция, выпускаемая достаточно большими объемами. Это наше будущее на несколько лет", - сказал Соловьев в интервью газете "Встреча", не уточнив, о каком изделии идет речь.
Кроме того, по словам гендиректора, завод производит отдельные элементы авиационного оборудования для компании "Сухой", "Миг", выполняет определенные работы для серийных самолетов, это связано с элементами радиоэлектронной борьбы, с дозаправкой в воздухе и пр.
"ДМЗ" им. Н.П. Федорова" ориентирован на производство продукции авиационного назначения. Завод более 75 лет успешно работает на рынке авиационной и ракетной техники в сотрудничестве с ведущими конструкторскими бюро России. За всю историю существования заводом было освоено производство более 30 видов ракетной и самолетной техники. Основные направления работы предприятия сегодня – изготовление и ремонт авиационного управляемого вооружения, средств его наземного обеспечения, производство деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники.
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