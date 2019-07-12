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РИА Новости

Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией "Бессмертный полк"

Вчера, 11:26
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
ОСТАФЬЕВО (Московская обл.), 12 июл - РИА Новости. Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед так называемыми мозговыми центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции "Бессмертный полк", - сказал Нарышкин на заседании совета фонда "История Отечества".

По его словам, это пример "циничных" попыток геополитических оппонентов России противостоять ей.
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией, а если ее нет - с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню или иному памятному месту. Впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" перед началом шествия по улицам Вашингтона
Участники акции Бессмертный полк перед началом шествия по улицам Вашингтона
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции "Бессмертный полк" перед началом шествия по улицам Вашингтона
В нынешнем году "Бессмертный полк" прошел в более чем полутысяче городов в 115 странах мира, в том числе в 10 городах США.
"Мозговые центры" или "фабрики мысли" (think tanks) - один из основных элементов структуры принятия внутри- и внешнеполитических решений в США. Эти научно-исследовательские организации, которые, как правило, сосредоточивают свои усилия в области гуманитарных наук — политики, экономики, социологии, права и тому подобное. Наиболее известные и влиятельные "мозговые центры" США - корпорация RAND, Брукингский институт, Фонд Карнеги за международный мир, Совет по международным отношениям
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Бессмертный полкСергей НарышкинСШАВ мире
Популярные комментарии
Коробит спонсоров фашизма.
12 июля, 11:31
Юрий Толстый
5000002
Им страшно...... страшно завидно что не они победители и не им поклоняются и благодарят . Как бы не старалась эта нечесть им не удастся украсть нашу победу и превратить погибших героев в навоз своей лживой завистливой. одним словом бандитской делюги. Обращаюсь ко всем кто всем политикам и депутатам откройте документы и покажите истинное лицо каждой страны Польши Румынии Венгрии всех европейских стран воевавших на стороне фашизма и Гитлеровской германии. Расскажите правду о том как Американцы снабжали фашистов всем необходимым для уничтожения СССР. Найдите смелость скажите правду.
12 июля, 14:09
YSYury Shpitonkov
2201002
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