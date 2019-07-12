Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией "Бессмертный полк"

ОСТАФЬЕВО (Московская обл.), 12 июл - РИА Новости. Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед так называемыми мозговыми центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции "Бессмертный полк", - сказал Нарышкин на заседании совета фонда "История Отечества".

По его словам, это пример "циничных" попыток геополитических оппонентов России противостоять ей.

Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией, а если ее нет - с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню или иному памятному месту. Впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской.

В нынешнем году "Бессмертный полк" прошел в более чем полутысяче городов в 115 странах мира, в том числе в 10 городах США.