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РИА Новости

Московских водителей попросили не занимать выделенные полосы

Вчера, 11:25
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие станции метро Саларьево
Открытие станции метро Саларьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Проезд на выделенных полосах по пути следования закрытых станций Сокольнической линии московского метро будет разрешен только для общественного транспорта, сказал журналистам заместитель руководителя дирекции ЦОДД Сергей Назаров.
Ранее сообщалось, что с 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии московского метрополитена: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
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"Чтобы компенсировать закрытие метро, будут запущены два компенсационных маршрута и чтобы маршруты двигались бесперебойно, будут организованы выделенные полосы. Хочется обратить внимание такси, что проезд будет разрешен только для городского транспорта. Также будет введен ряд ограничений для личного транспорта", - сказал Назаров.
Маршрут КМ1 пройдет от станции метро "Саларьево" до "Университета", а КМ2 свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов – с 5.10 утра до 2.00 ночи. Интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые 2 минуты.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваМосковский метрополитенОбщество
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