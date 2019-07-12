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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал о подвиге основателей Валаамского монастыря

Вчера, 11:24
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
ВАЛААМ, 12 июл – РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после праздничной службы в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре заявил, что без подвига нет спасения, и привел в пример святых подвижников Сергия и Германа Валаамских.
"В той мере, в которой мы совершаем подвиг, в той мере мы и приближаемся к Богу. Без подвижничества не может быть успеха, а спасение - успех всей нашей жизни", - сказал патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской церкви привел в пример подвига деятельность основателей монастыря - Сергия и Германа Валаамских. "Подвижники – те, кто двигался. Сергий и Герман Валаамские – великие для нас примеры. Они приплыли на отдаленный остров по неспокойным волнам Ладожского озера, в условиях тяжёлого климата. По всей вероятности, это было не случайно. Преподобные отцы понимали, что иноческого подвига без реального подвига, связанного с преодолением жизненных трудностей, быть не может. Когда мы молимся ко святым угодникам с просьбами, должны просить, чтоб они помогли нам усвоить хотя бы часть своего подвижничества, дабы в жизни нашей всегда было движение, направленное к Богу", - сообщил патриарх.
По его мнению, подвиг преподобных не останется забытым. "Все, что совершается при подвижничестве во славу Божию, во спасение души, не стирается не только из Божественной памяти, но не исчезает также из человеческой памяти и становится примером для других", - отметил предстоятель.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
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Основатели монастыря, миссионеры Сергий и Герман Валаамские, поселились на острове в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В 1819 году началось всероссийское почитание святых, были определены дни празднования их памяти: 11 июля и 24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа расположены "под спудом": в скале под Спасо-Преображенским собором монастыря.
В 2019 году Валаамский монастырь празднует две знаменательные даты: 30 лет передачи монастыря Русской церкви и 200 лет прославления основателей обители. Также в этом году на Валааме впервые прошло заседание Священного Синода Русской церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. В разное время архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. Монастырь ставропигиальный: подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
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