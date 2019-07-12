Патриарх Кирилл рассказал о подвиге основателей Валаамского монастыря

ВАЛААМ, 12 июл – РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после праздничной службы в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре заявил, что без подвига нет спасения, и привел в пример святых подвижников Сергия и Германа Валаамских.

"В той мере, в которой мы совершаем подвиг, в той мере мы и приближаемся к Богу. Без подвижничества не может быть успеха, а спасение - успех всей нашей жизни", - сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской церкви привел в пример подвига деятельность основателей монастыря - Сергия и Германа Валаамских. "Подвижники – те, кто двигался. Сергий и Герман Валаамские – великие для нас примеры. Они приплыли на отдаленный остров по неспокойным волнам Ладожского озера, в условиях тяжёлого климата. По всей вероятности, это было не случайно. Преподобные отцы понимали, что иноческого подвига без реального подвига, связанного с преодолением жизненных трудностей, быть не может. Когда мы молимся ко святым угодникам с просьбами, должны просить, чтоб они помогли нам усвоить хотя бы часть своего подвижничества, дабы в жизни нашей всегда было движение, направленное к Богу", - сообщил патриарх.

По его мнению, подвиг преподобных не останется забытым. "Все, что совершается при подвижничестве во славу Божию, во спасение души, не стирается не только из Божественной памяти, но не исчезает также из человеческой памяти и становится примером для других", - отметил предстоятель.

Основатели монастыря, миссионеры Сергий и Герман Валаамские, поселились на острове в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В 1819 году началось всероссийское почитание святых, были определены дни празднования их памяти: 11 июля и 24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа расположены "под спудом": в скале под Спасо-Преображенским собором монастыря.

В 2019 году Валаамский монастырь празднует две знаменательные даты: 30 лет передачи монастыря Русской церкви и 200 лет прославления основателей обители. Также в этом году на Валааме впервые прошло заседание Священного Синода Русской церкви.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. В разное время архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение.