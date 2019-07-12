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РИА Новости

В Узбекистане перевернулся автобус

Вчера, 11:22
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ТАШКЕНТ, 12 июл - РИА Новости. Двадцать человек пострадали, в том числе двое госпитализированы, в результате опрокидывания автобуса в Сырдарьинской области в центральной части Узбекистана, сообщает в пятницу управление по связям с общественностью и СМИ МВД.
По данным управления, в четверг на 125-м километре автомагистрали "Душанбе-Ташкент" водитель пассажирского автобуса Isuzu не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось на обочину дороги.
"В результате ДТП двое пассажиров, находящихся в автобусе госпитализированы, еще восемнадцати оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ходе доследственной проверки удалось установить, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля Chevrolet Spark, который "подрезал" автобус на дороге, его разыскивают.
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