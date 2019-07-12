В Минэкологии подтвердили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах

Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники Минэкологии подтвердили, что пожар на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в Мытищах произошел из-за утечки газа, высокой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, говорится в сообщении ведомства.

Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб 1 человек, пострадали 13.

"Инспекторы эконадзора вместе с представителями администрации городского округа Мытищи в четверг провели рейд по территории ТЭЦ, на которой в этот же день произошел сильный пожар из-за аварии на газопроводе... В ходе обследования подтвердилось, что пожар произошел из-за утечки газа. Больше никаких нарушений природоохранного законодательства на территории не выявлено", - говорится в сообщении министерства.

Власти добавили, что в воздухе не отмечена высокая концентрация загрязняющих веществ, потому что погодные условия в момент пожара в Мытищах помогли их рассеять. Уточняется, что в подобных случаях населению рекомендуется закрыть окна, не выходить на улицу или же надевать маску.