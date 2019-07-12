В Минэкологии подтвердили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.
Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.
Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.
Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.
Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.
В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.
В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.
У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.
У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.
Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.
Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.
Следственный комитет начал проверку из-за пожара.
Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.
Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.
Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.
Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.
Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.
В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.
У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.
Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.
Следственный комитет начал проверку из-за пожара.
Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.