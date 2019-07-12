Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T11:20Z
https://ria.ru/20190712/1556450830.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/85/1556428579_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_0e83f471436a3bec9620be4fb21fed55.jpg
РИА Новости

В Минэкологии подтвердили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 11:20
585
© АГН "Москва" / Денис ВоронинВид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники Минэкологии подтвердили, что пожар на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в Мытищах произошел из-за утечки газа, высокой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, говорится в сообщении ведомства.
Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб 1 человек, пострадали 13.
"Инспекторы эконадзора вместе с представителями администрации городского округа Мытищи в четверг провели рейд по территории ТЭЦ, на которой в этот же день произошел сильный пожар из-за аварии на газопроводе... В ходе обследования подтвердилось, что пожар произошел из-за утечки газа. Больше никаких нарушений природоохранного законодательства на территории не выявлено", - говорится в сообщении министерства.
Власти добавили, что в воздухе не отмечена высокая концентрация загрязняющих веществ, потому что погодные условия в момент пожара в Мытищах помогли их рассеять. Уточняется, что в подобных случаях населению рекомендуется закрыть окна, не выходить на улицу или же надевать маску.
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
1 из 11

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
2 из 11

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
3 из 11

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
4 из 11

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании около Северной ТЭЦ в Мытищах
5 из 11

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анастасия Качура / Перейти в фотобанк

Еще 13 человек пострадали.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
6 из 11

Еще 13 человек пострадали.

© РИА Новости / Анастасия Качура
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
7 из 11

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
8 из 11

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

МЧС при ликвидации пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
9 из 11

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
10 из 11

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
11 из 11

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 11

Еще 13 человек пострадали.

© РИА Новости / Анастасия Качура
Перейти в фотобанк
7 из 11

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
10 из 11

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
100300
Обсудить 0
Пожар на ТЭЦ в МытищахПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
В МЧС рассказали подробности пожара в РГАЛИ
РИА
Новости
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали о возможном ответе на санкции в отношении госдолга
Открытие станции метро Саларьево
Московских водителей попросили не занимать выделенные полосы
Дмитрий Ярош
Ярош призвал отомстить Италии
Лента
новостей
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией "Бессмертный полк"
Директор Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава AmCham: санкции против российского госдолга ударят по инвесторам США
На Камчатке оторвавшийся буксировочный трос убил двух моряков
Зенитные ракетные комплексы C-400
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Первого вице-премьера Ингушетии отправили в отставку
Самолет Gulfstream G650ER миссии One More Orbit
Российский участник кругосветки рассказал о перелете через Южный полюс
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Эксперт оценил последствия возможных санкций США против госдолга России
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния