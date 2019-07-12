Первого вице-премьера Ингушетии отправили в отставку

НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об освобождении от должности первого заместителя председателя правительства республики Багаудина Оздоева, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе руководителя региона.

Оздоев написал заявление об отставке по собственному желанию. Это решение он принял после совещания по вопросам строительства, которое в среду провел Калиматов.

"Врио главы республики подписал указ об освобождении Оздоева от должности", - сказал собеседник агентства.