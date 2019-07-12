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РИА Новости

Первого вице-премьера Ингушетии отправили в отставку

Вчера, 11:17
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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об освобождении от должности первого заместителя председателя правительства республики Багаудина Оздоева, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе руководителя региона.
Оздоев написал заявление об отставке по собственному желанию. Это решение он принял после совещания по вопросам строительства, которое в среду провел Калиматов.
"Врио главы республики подписал указ об освобождении Оздоева от должности", - сказал собеседник агентства.
Оздоев был назначен на должность первого заместителя председателя правительства в мае 2017 года, ранее он работал заместителем гендиректора "Кавказмежрегионгаза" и был директором филиала компании в Ингушетии.
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