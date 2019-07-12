В Туве проверят безопасность переправы, где погибли десять человек

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Властям Тувы поручено выяснить, насколько опасна переправа, на которой в пятницу погибли шесть детей и четверо взрослых, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
В Бай-Тайгинском районе при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле.
"Направляем в Бай-Тайгу вертолет со спасателями и психологами и моим заместителем Чудаан-оолом А.М. Они должны доподлинно выяснить все обстоятельства происшествия, установить точную причину, что могло спровоцировать аварию, в которой, по предварительным данным, погибли 10 человек. Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей", - написал Кара-оол в социальной сети "ВКонтакте".
Следователи начали проверку по факту гибели людей. На место направилась группа следователей – двое вылетели на вертолете, остальные на автотранспорте. Место ДТП находится в труднодоступном районе Тувы.