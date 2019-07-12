В Туве проверят безопасность переправы, где погибли десять человек

"Направляем в Бай-Тайгу вертолет со спасателями и психологами и моим заместителем Чудаан-оолом А.М. Они должны доподлинно выяснить все обстоятельства происшествия, установить точную причину, что могло спровоцировать аварию, в которой, по предварительным данным, погибли 10 человек. Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей", - написал Кара-оол в социальной сети "ВКонтакте".