В Иране назвали угрозы Израиля открытым нарушением устава ООН

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Угрозы Израиля в адрес Ирана являются открытым нарушением устава ООН, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, чьи слова опубликованы на сайте ведомства.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану применением истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за угроз Ирана.
"Последние угрозы премьер-министра режима, оккупировавшего Иерусалим, являются открытым нарушением пункта 4 второй статьи устава ООН, касающегося отказа от угроз или применения силы против других стран-членов ООН, в том числе стран региона и Ирана", - заявил Хатами.
По его словам, Иран даст решительный ответ тем, кто посягает на территориальную целостность страны.