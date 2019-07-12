В Иране назвали угрозы Израиля открытым нарушением устава ООН

"Последние угрозы премьер-министра режима, оккупировавшего Иерусалим, являются открытым нарушением пункта 4 второй статьи устава ООН, касающегося отказа от угроз или применения силы против других стран-членов ООН, в том числе стран региона и Ирана", - заявил Хатами.