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РИА Новости

В Иране назвали угрозы Израиля открытым нарушением устава ООН

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Ирана Амир Хатами выступает на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Министр обороны Ирана Амир Хатами выступает на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Угрозы Израиля в адрес Ирана являются открытым нарушением устава ООН, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, чьи слова опубликованы на сайте ведомства.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану применением истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за угроз Ирана.
"Последние угрозы премьер-министра режима, оккупировавшего Иерусалим, являются открытым нарушением пункта 4 второй статьи устава ООН, касающегося отказа от угроз или применения силы против других стран-членов ООН, в  том числе стран региона и Ирана", - заявил Хатами.
По его словам, Иран даст решительный ответ тем, кто посягает на территориальную целостность страны.
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Цинизм и наглость режима ИРИ явно зашкаливают. Даже Турция несколько уступает ИРИ в цинизме и наглости.
12 июля, 11:41
МАМураз Аджоев
6000016
Иран то заявляет, что надо стереть Израиль с карты мира,то называет раковой опухолью, то , что уничтожит его за полчаса, а когда Премьер Израиля говорит, что мы готовы к отпору, то кричит о нарушении устава ООН! Логика, что и говорить.
12 июля, 11:41
ИФИгорь Фенютин
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