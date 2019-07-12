Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T11:08Z
https://ria.ru/20190712/1556450363.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Вчера, 11:08
289
ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен с 11 июля на всей территории Иркутской области из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Из-за распространения лесных пожаров "указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", говорится в сообщении.
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
8 июля, 10:06
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
За прошедшие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров на площади почти 5 тысяч гектаров. В их тушении было задействовано более тысячи человек и 182 единицы техники. На утро пятницы в регионе зарегистрированы 33 очага возгорания на площади более 45 тысяч гектаров.
Кроме этого, в зоне космомониторинга действует 60 природных пожаров на общей площади более 60 тысяч гектаров. Все эти пожары находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики.
В области в пятницу объявлен день траура в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в регионе в результате паводка. От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
Паводок в Иркутской области
11 июля, 12:46
Правительство выделит 2,3 миллиарда рублей пострадавшим в Иркутской области
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
100110
Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Владивостоке госпитализировали 15 детей из летнего лагеря
РИА
Новости
В ЮАР при взрыве газа пострадали 50 человек
В Туве проверят безопасность переправы, где погибли десять человек
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
Лента
новостей
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
В Минэкологии подтвердили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Следователи в Туве организовали проверку после ДТП с десятью погибшими
Вертолет МЧС РФ доставил гуманитарную помощь пострадавшим из зоны подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
В пострадавшую от паводка Иркутскую область доставили 300 тонн гумпомощи
В Туве спасли двух человек после ЧП на переправе
В американском штате Вашингтон произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Саратове автомобиль провалился под землю
Нашивки сотрудников МЧС России
Психологи вылетели в район Тувы, где в машине утонули 10 человек
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Тувы
Улица поселения Бейт-Джинн
В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
Зенитный ракетный комплекс С-400
ФСВТС подтвердила начало поставок С-400 в Турцию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния