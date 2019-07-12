В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен с 11 июля на всей территории Иркутской области из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из-за распространения лесных пожаров "указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров на площади почти 5 тысяч гектаров. В их тушении было задействовано более тысячи человек и 182 единицы техники. На утро пятницы в регионе зарегистрированы 33 очага возгорания на площади более 45 тысяч гектаров.

Кроме этого, в зоне космомониторинга действует 60 природных пожаров на общей площади более 60 тысяч гектаров. Все эти пожары находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики.

В области в пятницу объявлен день траура в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в регионе в результате паводка. От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.