В Владивостоке госпитализировали 15 детей из летнего лагеря

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Пятнадцать детей госпитализированы в инфекционную больницу из летнего лагеря в пригороде Владивостока, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморского края.
"Специалисты территориального управления Роспотребнадзора в настоящее время проводят проверку на территории лагеря, устанавливаются факторы, ставшие причиной заболевания. Берутся пробы пищи и воды. Все дети с симптомами - 15 человек в возрасте 12-14 лет - доставлены в инфекционную больницу и получают всю необходимую помощь", - сказал собеседник.
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Ранее в Лазовском районе Приморья 67 детей с кишечной инфекцией попали в больницу из летнего лагеря. Учреждение временно закрыли, Роспотребнадзор нашел там нарушения. Всех детей уже выписали и отправили домой. Возбуждено дело по статье УК "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".