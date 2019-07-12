В Владивостоке госпитализировали 15 детей из летнего лагеря

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Пятнадцать детей госпитализированы в инфекционную больницу из летнего лагеря в пригороде Владивостока, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморского края.

"Специалисты территориального управления Роспотребнадзора в настоящее время проводят проверку на территории лагеря, устанавливаются факторы, ставшие причиной заболевания. Берутся пробы пищи и воды. Все дети с симптомами - 15 человек в возрасте 12-14 лет - доставлены в инфекционную больницу и получают всю необходимую помощь", - сказал собеседник.