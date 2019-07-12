В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 482 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 329 человек (женщин – 99, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 153 человека (женщин – 346, детей – 588)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились семь граждан Сирии.