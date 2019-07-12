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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Улица поселения Бейт-Джинн. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 482 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 329 человек (женщин – 99, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 153 человека (женщин – 346, детей – 588)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились семь граждан Сирии.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Было разминировано 1,8 гектара территории, а также обнаружено и уничтожено 48 взрывоопасных предмета.
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