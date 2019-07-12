Гордеев высказался против уничтожения изъятых продуктов питания

МАГАДАН, 12 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны для употребления. Об этом он заявил во время рабочего визита в Магадан.
"Мне кажется, что продукты питания уничтожать — это неправильно. Другое дело — изымать и дальше думать, как использовать по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству", — сказал он, подчеркнув, что все это требует обсуждения.
С инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, в начале июня выступил Роспотребнадзор. Эту идею поддержал и Совет по правам человека, рекомендовавший также разрешить производителям и ретейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
Россия ввела запрет на импорт продовольственных товаров из США, Евросоюза, Норвегии и некоторых других стран в августе 2014 года, в ответ на антироссийские санкции. С лета 2015-го попавшие под эмбарго продукты уничтожаются.
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