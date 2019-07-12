Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T11:05Z
https://ria.ru/20190712/1556450223.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/117174/21/1171742179_0:311:2733:1848_1036x0_80_0_0_df0469d3458e0d6c366039c17aa66238.jpg
РИА Новости

Гордеев высказался против уничтожения изъятых продуктов питания

Вчера, 11:05
3041
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции в России
Уничтожение санкционной продукции в России
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области
Перейти в фотобанк
Уничтожение санкционной продукции в России. Архивное фото
МАГАДАН, 12 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны для употребления. Об этом он заявил во время рабочего визита в Магадан.

"Мне кажется, что продукты питания уничтожать — это неправильно. Другое дело — изымать и дальше думать, как использовать по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству", — сказал он, подчеркнув, что все это требует обсуждения.

С инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, в начале июня выступил Роспотребнадзор. Эту идею поддержал и Совет по правам человека, рекомендовавший также разрешить производителям и ретейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
Россия ввела запрет на импорт продовольственных товаров из США, Евросоюза, Норвегии и некоторых других стран в августе 2014 года, в ответ на антироссийские санкции. С лета 2015-го попавшие под эмбарго продукты уничтожаются.
Торжество здравого смысла
11 июня, 15:52
Торжество здравого смысла
126631218
РоспотребнадзорАлексей ГордеевРоссияОбщество
Рекомендуем
Директор Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава AmCham: санкции против российского госдолга ударят по инвесторам США
РИА
Новости
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
Зенитные ракетные комплексы C-400
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против российского госдолга
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Эксперт оценил последствия возможных санкций США против госдолга России
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Глава AmCham назвал поправки по санкциям против России "условными"
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
"Ъ" сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Председатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Бизнесмен Олег Дерипаска
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали деятельность "Всемирного конгресса украинцев"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния