Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T11:05Z
https://ria.ru/20190712/1556450161.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Следователи в Туве организовали проверку после ДТП с десятью погибшими

Вчера, 11:05
348
КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Следователи организовали проверку в связи с ДТП в Туве, в котором погибли шесть несовершеннолетних и четверо взрослых, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.
Ранее сообщалось, что в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на заседании Совета глав субъектов РФ в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017
Вчера, 10:19
В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
"Организована проверка по части пятой статьи 264", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что на место направилась группа следователей – двое вылетели на вертолете, остальные на автотранспорте. Место ДТП находится в труднодоступном районе республики.
000510
ТуваПроисшествия
Рекомендуем
В Туве проверят безопасность переправы, где погибли десять человек
РИА
Новости
СК завел дело о нарушении ПДД после аварии в Туве
В Туве спасли двух человек после ЧП на переправе
В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
Лента
новостей
В район Тувы, где утонул УАЗ, вылетел вертолет со спасателями
В Туве ищут водителя УАЗа, опрокинувшегося в реку
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
Местный житель рассказал о водителе перевернувшегося в Туве УАЗа
Власти Тувы выяснили личности погибших при переправе через реку на УАЗе
Китай выступил против санкций США из-за сотрудничества с Ираном
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Стали известны подробности ДТП в Туве, где погибли девять человек
Центральный зал 4-го энергоблока Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области
Один из энергоблоков Белоярской АЭС отключили из-за сигнала о неполадках
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Спасательная операция МЧС России в Бай-Тайгинском районе Тувы, где перевернулась автомашина УАЗ
Погибшие в Туве ехали на чабанскую стоянку
Места опасных переправ в Туве оборудуют предупредительными знаками
Вертолет МЧС РФ доставил гуманитарную помощь пострадавшим из зоны подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
В пострадавшую от паводка Иркутскую область доставили 300 тонн гумпомощи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния