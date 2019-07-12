Следователи в Туве организовали проверку после ДТП с десятью погибшими

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Следователи организовали проверку в связи с ДТП в Туве, в котором погибли шесть несовершеннолетних и четверо взрослых, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

Ранее сообщалось, что в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Организована проверка по части пятой статьи 264", - сказал собеседник агентства.