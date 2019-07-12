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2019-07-12T11:04Z
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РИА Новости

В район Тувы, где утонул УАЗ, вылетел вертолет со спасателями

Вчера, 11:04
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вертолет со спасателями и следственной группой вылетает из Кызыла в Бай-Тайгинский район, где при пересечении реки утонул микроавтобус "УАЗ", сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле.
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на заседании Совета глав субъектов РФ в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017
Вчера, 10:19
В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
"Готовится к вылету на место ЧП вертолет "Тува Авиа" со спасателями, врачами и следственной группой", - сказал собеседник агентства.
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