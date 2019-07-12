В район Тувы, где утонул УАЗ, вылетел вертолет со спасателями

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вертолет со спасателями и следственной группой вылетает из Кызыла в Бай-Тайгинский район, где при пересечении реки утонул микроавтобус "УАЗ", сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле.