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РИА Новости

Глава AmCham: санкции против российского госдолга ударят по инвесторам США

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДиректор Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Директор Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Санкции США против российского госдолга в случае их введения, в первую очередь, ударят по американским инвесторам, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.
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К американским проектам санкций надо относиться так, будто они уже введены
"От этих санкций пострадают, в первую очередь, американские инвесторы, которые являются крупными держателями таких ценных бумаг. Это не самый желаемый результат", - считает Родзянко.
"Думаю, что сейчас непосредственной реакции на рынки эта новость не окажет, потому что такие мысли, такие идеи витают в воздухе уже давно, и то, что они сейчас предложены в половинчатой версии, которая еще должна быть согласована, не сильно меняет ситуацию, в которой мы сейчас находимся", - добавил собеседник агентства.
В конгресс уже было внесено несколько законопроектов с похожими санкциями против России.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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