Глава AmCham: санкции против российского госдолга ударят по инвесторам США

Директор Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Санкции США против российского госдолга в случае их введения, в первую очередь, ударят по американским инвесторам, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

"От этих санкций пострадают, в первую очередь, американские инвесторы, которые являются крупными держателями таких ценных бумаг. Это не самый желаемый результат", - считает Родзянко.

"Думаю, что сейчас непосредственной реакции на рынки эта новость не окажет, потому что такие мысли, такие идеи витают в воздухе уже давно, и то, что они сейчас предложены в половинчатой версии, которая еще должна быть согласована, не сильно меняет ситуацию, в которой мы сейчас находимся", - добавил собеседник агентства.

В конгресс уже было внесено несколько законопроектов с похожими санкциями против России.