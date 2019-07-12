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2019-07-12T11:01Z
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РИА Новости

Китай выступил против санкций США из-за сотрудничества с Ираном

Вчера, 11:01
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Сотрудничество Китая с Ираном законно и легитимно, Пекин выступает против любых односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции в отношении своих предприятий, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщения о том, что администрация США рассматривает возможность введения санкций в отношении покупающих иранскую нефть компаний КНР.
"Как мы уже многократно заявляли, Китай и остальное международное сообщество ведут обычную торговлю и обмены с Ираном, это сотрудничество законно и легитимно, и его следует защищать", - заявил дипломат.
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По его словам, "Китай выступает против так называемой экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, мы предпримем все необходимые меры для обеспечения наших законных прав и интересов".
Ранее издание Politico сообщило, что администрация американского президента расценивает как нарушение санкций США тот факт, что Китай в июне закупил у Ирана более 1 миллиона баррелей нефти, и рассматривает возможность введения санкций в отношении китайских компаний, покупающих иранскую нефть. По мнению издания, это может в значительной степени осложнить итак непростые торговые переговоры Китая и США.
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